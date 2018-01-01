مقترحات مصرفية لمنح ميــزات وحوافـز للعسكريين مسـرَّحـي الدورة 102!

جهينة نيوز

بعد تسريح عناصر الدورة /102/ الذين قضوا في خدمة العلم ما يقارب 8 سنوات وربما أكثر، بدأ تحرك واسع على مستوى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يأخذ مجراه نحو تحسين معيشة هؤلاء المسرَّحين، سواء من خلال تأمين وظائف لهم، أو دعمهم بمقترحات مساعدة ربما تجد طريقها إلى التنفيذ.

وبما أن التحرك المذكور طال العديد من القطاعات، فقد برزت المساهمة المصرفية كإحدى المساهمات التي تبلورت على شكل مقترحات تقدمت بها المصارف العامة وخاصة مصرفي التوفير والتسليف الشعبي إلى وزارة المالية بناءً على طلب الأخيرة المستند إلى كتاب خاص بهذا الشأن صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تضمن موافاتها بمذكرة تتعلق بالحوافز والميزات التي يمكن تقديمها للعسكريين المسرحين دورة /102/, على اعتبار أن المصرفين المذكورين يستهدفان فئة الدخل المحدود ويقدمان خدمات مصرفية أيضاً للعسكريين.

صحيفة تشرين اطلعت على جوانب من تلك المقترحات، ورأت أنها تندرج في اتجاهين مهمين وأساسيين، الأول يتعلق بإمكانية منحهم قروضاً ميسرة مهنية أو حرفية لفعاليات صغيرة أو متوسطة سواءً كانت قائمة أو جديدة، مع منحهم حوافز خاصة بمعدلات الفائدة، إذ اقترحت نسبة تقل 2% عن النسبة التي تُطبق على القروض نفسها التي تمنح للمستفيدين الآخرين بعد أن يتم حصولهم على التراخيص اللازمة.

أما في حال كان العسكريون المسرحون من الدورة المذكورة هم من العاملين في الدولة، فإن المقترح منحهم قرض دخل محدود بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية وبمعدل فائدة أقل بنسبة 2% أيضاً عن معدل الفائدة المطبق على القروض التي تُمنح للعاملين الآخرين في الدولة، ويمكن قبول كفيل واحد للقرض له خدمة 10 سنوات في الدولة وتغطي نسبة 40% من أجره الشهري المقطوع مضافاً إليه التعويضات الثابتة قيمة القسط الشهري.

أما فيما يتعلق بإمكانية إشراكهم في المسابقات التي تعلنها الجهات العامة في الدولة، فقد كان المقترح تخصيص العسكريين المسرَّحين من الدورة نفسها بنسبة 10% من المسابقات التي يتم الإعلان عنها وإعطاءهم معدل تثقيل محدداً أسوة بذوي الشهداء، أو تعيينهم في الجهات العامة مباشرة من دون خضوعهم لمسابقة، إما بعقود سنوية بحيث يتم تثبيتهم لاحقاً، أو تعيينهم على أنهم عمال دائمون (أصلاء) على أن يتم فرزهم من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات والجهات العامة حسب حاجة كل جهة من الفئات الوظيفية وذلك أسوة بتعيين المهندسين.