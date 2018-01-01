أبراج يوم الأحد 2018/6/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/24: متسلط، قوي الإرادة، يهدف للحقيقة أينما كانت سواء بالحياة أو بالحب لذلك يؤمن بالتّعمق ويكره السطحية لأقصى حد، يكتب ألمه، يقابل أخطائه بالعنف والتحدي، قوي جداً اتجاه الاطراء والغزل، يسير بالقوانين وأهدافه واضحة لا يخاف الصِعاب، قد يجد نفسه أمان تصرف وطاقة أكثر في المنزل والعائلة والأصدقاء، ظهورك بالعمل هذه السنة، شعور بالثقة في عملك إذا كانت الفرصة حقيقية، ويمكن أن تتطلب جهد طويل أكثر لذلك سوف يكون انضباط السنة، احتمال للبعض علاقات شخصية تهدد بالغموض والإثارة، بعض المشاكل بسبب تمويل مشترك أو ميراث أو ضرائب، بمعنى يجب أن تعطي وقت كافي لتعطي هذه السنة وتعزز تفاهم متبادل لأن السنة فيها الحياة تتغير ودائماً يوجد وصول إلى حقيقة لذلك يجب أن تقارن السنة كثيراً وخاصة بين الأشهر السابع والتاسع والحادي عشر يوجد شيء مهم بانتظارك، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم جوك متطلب، بجميع الأحوال عندك تحسن ملموس وبسيط بأمورك المالية المشتركة، احتمال أن تجد تأخير في بعض المعاملات والمصاريف هذا لا يمنع أن تعمل بملف أو تشاور وتدرس بعض التفاصيل، يوحد نفقات متوجبة عليك اليوم، لكن بالعموم تعاون مع الآخرين ولا تتأخر بأي طلبات، احتمال تقوم بمساعدة ضرورية، يوجد بعض المصاريف على صعيد استشفائي أو يمكن وجود قصة استشفائية أو مرافقة مريض لكن الحب استجابة حين يناديك الآخر، عليك أن تكون مستعد اليوم مولود الحمل.

الثور: القمر في العقرب معناه يوجد بعض التراجع وبعض المتاعب وخاصةً على صعيد الشركاء سواء شركاء عمل أو عاطفة لذلك ممنوع أن تختلف وتتحدى وجرّب أن تكسب خبرة بالحياة واسترخي حتى تتغير وتتكيف وتتكشف الأخطاء وتكون متسامح، قرّب مسافة ونشّط المواقف والعواطف واستعيد ثقتك بنفسك وانتبه على صحتك، لكن مخالفة قانونية على صعيد القوانين تكون فيها اليوم آني و احذر يمكن أن تظهر أو ترتكب خطأ ويكرر خطأ مرة أو مرتين لذلك انتبه ولا تخالف القوانين مولود الثور.

الجوزاء: اليوم تقوم بحركة بناءة وتمهر خبرة ومهارة، احتمال أن تتعقد المواضيع بسبب العمل الذي يتراكم عليك، جرّب أن تسرع وتعمل بتطري الأجواء، اطلب مساعدة من صديق أو زميل، بالعموم سوف تلاحق عملك، اليوم شخضياً لا يوجد مانع أن تقدم بعض التنازلات وتكون بالمقابل متيقظ للأمور الخاصة فيك، صحتك و غذائك انتبه عليهم اليوم، اليوظ للعمل مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم نجاح في لقاءات وفي تطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي شخصي، عندك لقاء رومنسي جيد، حضّر نفسك لتستفيد وتسير أمورك بطريقة ايجابية، عيد على قلبك الاطمئنان وتعيش لحظات تسلية وترفيه، يوجد قسم احتمال تغيير ديكورات في المنزل واهتمام خاص بأحد الأولاد أو خبر من أولاد، اليوم ينشرح صدرك أمام أفكار وعلاقات اجتماعية جيدة لك مولود السرطان.

الأسد: اليوم يوجد نزاع مع أحد من عائلتك أو بالعمل، ممكن أن يعترض أحد من عائلتك على مشاريعك أو بعض توجهاتك ويعرقل خطواتك، المهم أن تنتصر على نفسك وتحافظ على ثقتك بنفسك، بالعموم اليوم للعائلة أو سوف تشتري أشياء للمنزل أو تقوم بعملية ترميم وتصليح واحتمال الضغط يصدر من الآخرين لذلك كن مرن مع العائلة ولا تلجأ إلى أساليب الزيف، افعل أشياء باتقان ومحبة مولود الأسد.

العذراء: اليوم تتصرف بطريقة حكيمة،تسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن حظك اليوم تلاحق أهداف عديدة ووجهات نظر وأفكار تثير الاعجاب، قد تكافئ على عمل وتجد الأمان بين الأخوة والجيران، وتشعر بفتور بالعواطف رغم تظاهرك بالمودة، لكن اليوم ناجح لتتولى الدفاع عن أي شيء وخاصةً قدراتك، يوم للحركة عنوان مولود العذراء.

الميزان: الأجواء فيها مفاجئة مع حلول لبعض أوضاعك المالية، يمكن انفراج عن طريق هدية مكافئة استرداد دين، تنجز عمل يقدر الآخرين قيمتك وتكافئ عليه، قد يولد عندك أجواء أكثر رقة وسوف تلمسها بصورة واضحة، بالعموم كن مطمأن لسير عملياتك واستفيد من هذا النهار، اليوم موهبة ثراء وجمع مال وصرف عنوان نهارك مولود الميزان.

العقرب: القمر عندك هذا يعني تحقيق أحلام وتكوين صداقات وقوة تحمل عالية وصمود، تميل إلى أن تكون مرتجل، اليوم بارع بحل تعقيدات وبعص مشاكلك وإصلاح أخطاء، تشعر بالقوة، الأطوار تتحسن، يمكن أن يكون نهار فيه بر الأمان وقدرة على تحويل العقبات إلى إيجابيات، يعني نهار للسيطرة والقوة وتغيير مكان ولتحسن بعض القضايا لك مولد العقرب.

القوس: لا تتفرد برأي وخصص شعار بتململ، اليوم حولك طيش ممكن أن تأكد على أي أمر فيه قبل الانطلاق ولا تغامر بدون حساب، أعمالك جماعية والتحضير لمشروع عليك أن تكون منتبه لأن اليوم ينطلب منك حكمة وهدوءوقادر أن نقنع أنت لكن تأثير الآخرين عليك يكون أقوى لذلك انتبه من الضياع والمضللين و من خيبة أمل أو تنقلب الأمور لضدك، انتبه مولود القوس.

الجدي: اليوم الحيوية عالية وتقوم بعمل وتعمل لقاءات ودعوات، تبرز في الأضواء ويوجد تحضير لمشروع يرى النور عن قريب وخاصةً اليوم تعمل مقاربة واتفاق و تجد الناس حولك تطرح أفكار، تحدى المعاكسات، بالعنوم اليوم للدعوات واللقاءات والنشاط الاجتماعي، احتمال صداقة جديدة تتحول روابط أكثر وتقوم بخطوات مهمة، بمعنى اليوم لا تدع حياتك بحيرة لأن اليوم يوجد شيءيتعلق بالصداقات والعلاقات والناس مولود الجدي.

الدلو: تعب، تسبب لنفسك بعض المصاعب، فكّر بنفسك وخاول أن تجد حل لأوضاعك العملية والاجتماعية، وجرّب أن تحيط نفسك بالمحبين، احتمال تجد الأنظار مسلطة عليك بالطاقة تجذب المآمرة وبعض الانتقادات، نصيحة لك تصحح بعض الأوضاع وتثبت جدارتك في العمل ولا تتمرد ولا تحتج ودع صورتك جميلة وانتبه على صحتك وعلى صعيد العاطفة قد تسبب لنفسك بعض التقلب مولود الدلو.

الحوت: اليوم جيد لتتوضح بعض الأمور وتكتشف بعض الأسرار، اليوم جيد ما تعطيه يعود لك بالخير بالأيام القادمة، اليوم للحلول ودعم بكل جانب وتطور في أمورك وسوف تلمس هذا الشيء رغم بعض المشاكل، يوم للأوراق وللاتصالات المهمة لأماكن بعيدة والسفر أو التفكير بسفر، نجاح ينتظرك بسبب الثقة بالنفس، مشاكل بسبب غيرة ممكن، اليوم مستعد لتقوم بمشوار أو تجربة جيدة أو تتكلم بالمعتقدات أو تستقبل زوار مولود الحوت.