فوز ثمين للألمان على السويد وعودة الأمل

جهينة نيوز

حقق المنتخب الألماني فوزًا قاتلاً على المنتخب السويدي بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيشت الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال روسيا.

وافتتح أولا تويفونين التسجيل للسويد (33) قبل أن يسجل هدفي ألمانيا كل من ماركو رويس وتوني كروس (90+5).

وارتفع رصيد ألمانيا إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السويد الثاني بالمجموعة السادسة، فيما يعتلي المنتخب المكسيكي الصدارة برصيد 6 نقاط.

وكاد جوليان دراكسلر، أن يفتتح التسجيل لألمانيا في الدقيقة 3 بعدما تلقى تمريرة رأسية من تيمو فيرنر، وضعته أمام المرمى إلا أنه سددها في أقدام المدافعين لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وأنقذ فيكتور لينديلوف، مدافع السويد مرمى فريقه من هدف محقق لألمانيا، بعدما حول عرضية ماركو رويس الخطيرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل إلى فيرنر في الدقيقة 9.

ومن هجمة مرتدة خاطفة كاد ماركوس بيرج، مهاجم السويد أن يفتتح النتيجة في الدقيقة 13، إلا أن تدخل جيروم بواتينج المتأخر أعاقه عن التسديد بشكل جيد قبل أن يتدخل الحارس مانويل نوير ويبعد الكرة.

ونجح المنتخب السويدي من التقدم في الدقيقة 33، بعد تمريرة خاطئة من توني كروس وصلت إلى فيكتور كلايسون، الذي مرر بدوره عرضية رائعة، استلمها أولا تويفونين، بشكل رائع، قبل أن يضعها ساقطة في مرمى نوير.

وأضاع توماس مولر، فرة خطيرة للتعديل في الدقيقة 40، بعدما تباطئ في ضع الكرة العائدة من أيدي الحارس في الشباك للتحول الكرة في النهاية إلى ركلة ركنية.

وسدد جيروم بواتينج كرة ماكرة في الدقيقة 45 كادت أن تخادع روبين أولسين، حارس السويد، إلا أنها مرت بسلام بجوار القائم الأيسر.

وتألق نوير بعدما أبعد رأسية بيرج في الدقيقة (45+2)، ليمنع زيادة الغلة التهديفية للمنتخب السويدي في الشوط الأول.

ونجح رويس في إدراك التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني، بعدما وضع عرضية تيمو فيرنر في الدقيقة 48.

وكاد كروس أن يضيف الثاني للمانشافت بعدها بدقيقة 49، إلا أنها اصطدمت بمدافع السويد قبل أن تتحول إلى ركنية.

وهدد مولر مرمى السويد في الدقيقة 51 برأسية خطيرة إلا أنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس.

وتألق الحارس السويدي أولسين في الدقيقة 57، بعدما تصدى لتسديد جوناس هيكتور من داخل منطقة الجزاء.

وأطلق إيميل فورسبيرج تسديدة صاروخية في الدقيقة 76، إلا أن نوير نجح في التصدى لها دون مشاكل.

وأضاع فيرنر فرصة خطيرة للتسجيل في الدقيقة 81، بعدما استقبل عرضية سريعة من الجهة اليمنى بالتسجيل المباشر إلا أن كرته علت المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه جيروم بواتينج في الدقيقة 82، بسبب تدخله العنيف ضد ماركوس بيرج لاعب السويد، ليكمل المنتخب الألماني المباراة بـ10 لاعبين.

وتعملق أولسين، حارس السويد، بعدما حول رأسية ماريو جوميز القوية في الدقيقة 88 إلى ركلة ركنية.

ورد القائم الأيمن تسديدة البديل جوليان براندت في الدقيقة 92، قبل أن تعيد لفيرنر المتسلل الذي أطاح بالكرة.

وخطف توني كروس هدف الفوز القاتل لألمانيا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 95 من عمر اللقاء.