مجددا.. ترامب يدعو كندا لزيادة نفقاتها داخل الحلف الاطلسي

جهينة نيوز

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب من جديد كندا ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الاطلسي الى زيادة نفقاتها الدفاعية.

وفي رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتاريخ 19 حزيران أعرب ترامب عن "خيبة أمل متزايدة للولايات المتحدة بان حلفاء أساسيين على غرار كندا لم يزيدوا نفقاتهم الدفاعية كما تعهدوا بذلك".

ونشر موقع "آي بوليتكس" نص الرسالة وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس السبت تلقيها.

واعتبر ترامب ان كون كندا لا تزال تخصص أقل من 2% من اجمالي ناتجها الداخلي للدفاع انما "يعرض أمن التحالف" للخطر ويعزز موقف الدول الاعضاء الاخرى "التي لا تحترم ايضا التزاماتها الدفاعية".