المكسيك تضع قدمًا في ثمن نهائي المونديال و تتغلب على كوريا الجنوبية

جهينة نيوز

تغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الكوري الجنوبي، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وافتتح كارلوس فيلا التهديف للمكسيك من ركلة جزاء في الدقيقة "26"، قبل أن يضيف خافيير هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة "66" من زمن اللقاء، بينما هدف كوريا الجنوبية الوحيد جاء من توقيع سون هيونج مين في الدقيقة "93".

ووضع منتخب المكسيك قدمًا في ثمن نهائي المونديال بهذا الانتصار، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما منتخب كوريا الجنوبية في المركز الأخير دون رصيد.

بدأ المنتخب المكسيكي اللقاء بالضغط العالى في خطة "4-3-3"، من أجل الحصول على الأسبقية وسط اعتماد المنتخب الكوري الجنوبي على الهجمات المرتدة وتطبيقه لخطة "4-4-2".

وشهدت بداية اللقاء اندفاعًا كبيرًا من المنتخب المكسيكي من أجل تسجيل هدف مبكر، لكنه استحوذ على الكرة ولم يجد ثغرة في دفاع المنتخب الكوري.

وجاءت أول فرصة للمنتخب المكسيكي في الدقيقة "12" بعد عرضية رائعة من ميجيل لايون، لكن خافيير هيرنانديز حولها برأسه بعيدًا عن شباك المنتخب الكوري.

وفشل سون في استغلال الهجمة المرتدة المثالية للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة "22"، بعدما سدد كرة بعيدة عن شباك المنتخب المكسيكي.

وسجل كارلوس فيلا، الهدف الأول للمنتخب المكسيكي في الدقيقة "26" من ركلة جزاء احتسبت ضد جانج هيون الذي لمس الكرة داخل منطقة الجزاء.

وكاد ميجيل لايون أن يضيف الهدف الثاني بعد عمل رائع مع كارلوس فيلا، لكن تسديدة لاعب إشبيلية تصدى لها حارس كوريا الجنوبية بنجاح في الدقيقة "28".

وأضاع هيرفينج لوزانو، مهاجم المنتخب المكسيكي فرصة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة "43" بعدما مر من دفاع المنتخب الكوري من الجبهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء، لكنه فشل في التسديد بدقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المكسيكي بهدف والذي قدم شوطًا مثاليًا بالسيطرة على الكرة وصناعة فرص على مرمى نظيره الكوري الجنوبي صاحب المستوى المتواضع، والذي لعب على أخطاء نجوم المكسيك والهجمات المرتدة.

واصل المنتخب المكسيكي مستواه الجيد في الشوط الثاني بالسيطرة على الكرة من أجل إضافة هدف الاطمئنان، بينما منتخب كوريا حاول استغلال هجمة منظمة لتحقيق التعادل.

وحاول هيونج سون مغالطة الحارس أوتشوا في الدقيقة "53" بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس المكسيك سيطر على الكرة بسهولة.

وكاد أندريس جواردادو، قائد المنتخب المكسيكي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة "59"، لكن دفاع المنتخب الكوري حول تسديدته القوية لركلة ركنية.

واستطاع المنتخب المكسيكي أن يسجل الهدف الثاني عن طريق خافيير هيرنانديز الذي تعامل بصورة رائعة مع تمريرة لوزانو في الدقيقة "66" من زمن اللقاء، ليحبط الأداء الجيد من المنتخب الكوري في الشوط الثاني الذي حاول العودة في المباراة.

وحاول هيونج في الدقيقة "70" تقليص النتيجة، لكن أوتشوا كان متألقًا وتعامل مع تسديدة لاعب كوريا الجنوبية بصورة جيدة.

وكاد رافائيل ماركيز أن يكلف المنتخب المكسيكي هدفا في الدقيقة "75" بعد خطأ دفاعي قاتل عندما أعاد كرة ضعيفة إلى حارسه، ولكن أهدرها سون هيونج مين.

نجح المنتخب الكوري في تسجيل هدف متأخر في الدقيقة "93" عن طريق هيونج مين، لينتهي اللقاء بفوز المكسيك بنتيجة 2-1.