بومبيو.. أعتقد أن عقد اجتماع بين ترامب وبوتين سيتم قريباً

السبت, 23 حزيران 2018 الساعة 21:19 | سياسة, عالمي

بومبيو.. أعتقد أن عقد اجتماع بين ترامب وبوتين سيتم قريباً

جهينة نيوز

توقع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تسفر زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون المزمعة إلى موسكو عن عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بومبيو خلال مقابلة مع الكاتب السياسي هيو هيويت، أجريت أمس الجمعة وأذيعت اليوم على قناة (إم.إس.إن.بي.سي)، إن بولتون يعتزم السفر إلى موسكو يوم الأحد أو الاثنين.

وأضاف: "وأعتقد أن الرئيس ترامب سيلتقي على الأرجح مع نظيره في وقت قريب" بعد زيارة بولتون لموسكو.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيزور موسكو خلال هذا الصيف قال بومبيو إن لا يعلم تفاصيل جدول مواعيد الرئيس.


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