تعرف كيف يستغل التجار كأس العالم لتهريب المخدرات..!؟

جهينة نيوز

إستغل تجار المخدرات الاهتمام العالمي بمونديال روسيا، ليقوموا بتوزيع بضاعتهم في نماذج لكأس العالم.

وضبطت الشرطة الأرجنتينية، أمس الجمعة 22 حزيران الحالي عصابة لتهريب المخدرات، بعد أن عثرت على كوكايين وماريجوانا مخبأين داخل جوائز لكأس العالم لكرة القدم.

وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص، خلال غارات نفذت في إسيدرو كازانوفا، في لا ماتانزا بارتيدو، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وعثر الضباط على 1.5 كيلو جراما من الكوكايين والماريجوانا مخبأة بداخل نماذج لكأس العالم، كما أنهم ضبطوا مركبتين مسروقتين ومسدسين، حسبما ذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

واستغلت العصابة ازدهار التجارة في كأس العالم، من أجل الترويج للمخدرات بالأحياء المختلفة في لا ماتانزا.