روسيا تعارض قرار الجمعية العامية للأمم المتحدة بسحب قواتها من مولدافيا

جهينة نيوز

رفضت روسيا السبت قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي يدعوها لسحب قواتها من منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدافيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان القوات المتمركزة في منطقة ترانسنيستريا المولدافية السابقة "تظل ضمانة للسلام والاستقرار"، رغم طلب كيتشيناو منها الانسحاب.

ويأتي موقف روسيا بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارًا يدعو إلى انسحاب القوات الروسية المتمركزة منذ أكثر من 26 عاما في المنطقة الانفصالية، في خطوة غير مسبوقة دانتها موسكو.

ارسلت روسيا قواتها الى ترانسنيستريا الناطقة بالروسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، لانهاء الحرب الأهلية التي اندلعت في المنطقة التي أعلنت استقلالها عن كيتشيناو.

ولم تعترف اي دولة باستقلال المنطقة ولا حتى روسيا، وهي تعد من النزاعات المجمدة في الاتحاد السوفياتي السابق.

أيدت 64 دولة من اعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193، القرار غير الملزم الذي عارضته 15 دولة بينما امتنع 83 بلدا آخر عن التصويت.