طائرات أف 16 العراقية تستهدف اجتماعاً لقيادات داعش داخل سوريا وتقتل 45 إرهابياً

جهينة نيوز

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، ان طائرات F16 العراقية استهدفت اجتماعاً لقيادات "داعش" داخل سوريا، مشيرا الى انها قتلت 45 إرهابياً.

وقالت القيادة ، ان "طائرات F16 العراقية نفذت ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماع لقيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية وهي عبارة عن منازل يربطها خندق مع بعضهم البعض في منطقة هجين داخل الاراضي السورية"، مبينة ان "العملية اسفرت حسب المعلومات الاستخبارية عن تدمير الاهداف بالكامل وقتل نحو 45 إرهابيا".

واضافت القيادة ان "من بين القتلى المشرف على ملف وزير الحرب - نائب وزير الحرب - عسكري الجزيرة - أحد أمراء الإعلام - ناقل بريد المجرم ابو بكر البغدادي - واحد أعضاء لجنة المفوضة - قائد شرطة داعش - وارهابي آخر يعد من أهم القيادات ايام تنظيم القاعدة"، مشيرة الى ان "العملية نفذت وفقا لاوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وبحسب معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

واكدت القيادة ان "هذه العملية تعتبر من العمليات الأخرى التي قصمت ظهر عصابات داعش ووجهت لهم صفعة جديدة بعد أن لاحقهم صقور الجو الابطال ليدك مضاجعهم".

المصدر: الإعلام الحربي