تونس تودع المونديال بهزيمة كبيرة أمام بلجيكا

جهينة نيوز

ودع المنتخب التونسي منافسات بطولة كأس العالم 2018 وفقد فرصة التأهل لدور الستة عشر بعد تلقيه هزيمة ثقيلة ومريرة على يد بلجيكا بنتيجة 5-2 ، السبت ، على ملعب "أنكريت آرينا" في ثاني جولات المجموعة السابعة بالمونديال الذي تستضيفه روسيا.

سجل خماسية بلجيكا الثنائي إدين هازارد في الدقيقتين 6 من ضربة جزاء و51 وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 16 و48 بجانب البديل ميشي باتشواي في الدقيقة 90 وأحرز ثنائية تونس المدافع ديلان برون في الدقيقة 18 ووهبي الخزري في الدقيقة 90+3.

الهزيمة جمدت رصيد تونس بلا نقاط ليودع نسور قرطاج المنافسات ويتبقى لهم مواجهة شرفية أخيرة بالجولة الثالثة أمام بنما بينما تأهل منتخب بلجيكا لدور الستة عشر بشكل رسمي بالوصول إلى 6 نقاط.

المباراة في مجملها شهدت أداءً دفاعياً كارثياً لمنتخب تونس أمام بلجيكا التي قدمت عرضاً كبيراً وسيطرت منذ البداية وحسمت الفوز بسهولة.

كاد منتخب بلجيكا أن يتقدم مبكراً بانطلاقة سريعة من روميلو لوكاكو أبعدها الحارس فاروق بن مصطفى ببراعة مع تسديدة من هازارد ، واحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 5 بعد إلتحام مثير بين صيام بن يوسف وهازارد وسط اعتراضات تونسية بداعي أن الخطأ خارج منطقة الجزاء.

وسجل هازارد هدف التقدم في الدقيقة 6 عن طريق ضربة الجزاء ، وظهرت محاولة تونسية بتمريرة من جانب أنيس البدري وأبعد الدفاع التونسي محاولة آخرى من طوفان بلجيكا الهجومي مع فرصة من هازارد بتسديدة في يد الحارس.

وسقط وهبي الخزري بعد إلتحام مع مدافع بلجيكا دون مخالفة من الحكم ، ونال فرجاني ساسي لاعب وسط تونس البطاقة الصفراء للاعتراض على الحكم.

وفي الدقيقة 15 ، أحرز روميلو لوكاكو الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا من خطأ ساذج من علي معلول لتصل الكرة لهداف بلجيكا الذي سدد باقتدار في مرمى فاروق بن مصطفى.. ورد المنتخب التونسي بهدف من ضربة رأس عن طريق ديلان برون في الدقيقة 18 مستغلاً تمريرة عرضية خطيرة من جانب وهبي الخزري.

وكاد منتخب تونس أن يصنع الخطورة من تمريرة أضاعها البدري ثم أضاع منتخب بلجيكا فرصة سهلة من هازارد تصدى لها الحارس.. وغادر ديلان برون المباراة بسبب الإصابة بعد إلتحام قوي ليشارك بدلاً منه حمدي النقاز في الدقيقة 24 ، وأرسل الخزري تمريرة عرضي أنقذها الحارس كورتوا.

وأخطأ صيام بن يوسف ومنح الفرصة لهجمة سريعة وخطيرة عن طريق لوكاكو ضاعت في الأمتار الأخيرة.. وواصل بن يوسف أداءه الهزيل بخطأ ساذج منح بلجيكا هدية ضاعت بتسديدة فيتسل مع تصويبة ضعيفة من ساسي بجوار القائم.

وأطلق الخزري تصويبة صاروخية صدها الحارس كورتوا ، ووجه فخر الدين بن يوسف تسديدة بجوار القائم واضطر منتخب تونس لتغير آخر في الدقيقة 41 بخروج صيام بن يوسف للإصابة ونزول يوهان بن علوان.. وأضاع سيف الدين الخاوي فرصة بتسديدة بجوار المرمى.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 45 +4 بخطأ فادح من علي معلول في التمرير لتصل الكرة لبلجيكا مع تمريرات متبادلة ليستغلها لوكاكو ويودعها الشباك وينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكي.

أضاع الخزري محاولة تونسية مع بداية الشوط الثاني ، وأبعد الدفاع كرة بينية وصلت للخاوي مع عرضية من معلول أضاعها الخزري.. وسجل منتخب بلجيكا الهدف الرابع في الدقيقة 51 عن طريق إدين هازارد الذي تسلم الكرة البينية في عمق الدفاع ليهز الشباك باقتدار.

وجه ساسي تسديدة يائسة بجوار القائم ، وأشرك روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أول تغييراته في الدقيقة 59 بنزول مروان فيلايني على حساب لوكاكو بينما ألقى نبيل معلول مدرب تونس بآخر أوراقه بنزول نعيم السليتي على حساب فرجاني ساسي.

وأرسل منتخب تونس كرة عرضية ضاعت على أنيس البدري بغرابة ثم تسديدة من كاراسكو بجوار القائم مع محاولة من هازارد بعيداً عن المرمى وتسديدة من البدري في يد كورتوا وأشرك المنتخب البلجيكي ثاني تغييراته في الدقيقة 68 بنزول ميتشي باتشواي بدلاً من هازارد.

وأنقذ فاروق بن مصطفى انفراداً قبل باتشواي ، وأبعد ياسين مرياح هدفاً خامساً من خط المرمى.. وحرمت العارضة باتشواي من التسجيل بتسديدة قوية وأنقذ الحارس تسديدة صاروخية من باتشواي الخطير في منطقة الجزاء

ودفع منتخب بلجيكا بآخر الأوراق في الدقيقة 86 بنزول يوري تيليمانس على حساب درايس ميرتينز ، وأبعد بن علوان كرة عرضية سريعة وسجل باتشواي الهدف الخامس في الدقيقة 90 من كرة عرضية حولها ببراعة في مرمى تونس ، وأضاع باتشواي فرصة آخرى بجوار القائم وأحرز الخزري هدفاً ثانياً لتونس من تمريرة عرضية حولها للشباك لينتهي اللقاء بفوز ساحق لبلجيكا.