"سميرة سعيد" تكتب خواطرها بعد تجاوزها الخمسين!

جهينة نيوز:

شاركت المطربة المغربية "سميرة سعيد" جمهورها، خواطرها بعد تجاوزها الخمسين عاماً.

وحيث جاءت "الخواطر السميرية" كما أسمتها سميرة سعيد، وكأنها وقفة مع النفس، فكتبت بكل صراحة: "الذكاء منحة ربانية، ولكن هناك خبرات وملخصات من العصي أن تحصل عليها إلا بمرور الزمن، بأن تسلك اختيارك للنهاية حتى تحصل على نتيجة ما وتكتشف ما يناسبك وما لم يعد يليق بطاقتك ولا حتى يتماشى مع تقديرك لذاتك".

وكما أضافت: "النتيجة السعيدة عن حق هي أن تكبر ولا تشعر بالندم على اختياراتك السابقة، اليوم وكل يوم أضع رأسي على الوسادة وأنا اشعر براحة الضمير والهدوء تجاه أغلب اختياراتي السابقة، حينما بدأت مشواري المهني وجدت نفسي أمام قواعد لو اتبعتها لأخذت "Short Cut" لكل شيء ولكني وضعت تقديري لذاتي أولوية، عمري ما كنت نشيطة اجتماعيا أو وصولية أو تحكم المصالح معاييري في التعامل مع الناس.. ولَم أندم".

وتابعت المطربة المغربية: "لم أطمح في الثراء، ولَم أكن في حياتي مهووسة بالاكتناز، رغم أني كأي إنسان أسعد بكل رزق.. ولَم أندم. دائما كان طموحي كبيرا بوصولي لمستويات عالمية لكني اكتفيت بما ممكن تحقيقه في زمني".

وأردفت: "بعد الخمسين، اكتشفت أن ما فعلته هو الصواب.. لم أعدل شيء في معاييري ولا قوانيني السرية ولكني اكتشفت فقط انه ليس علي بذل كل الجهد لأحظى برضا الجميع.. لا أحد أصلا يحظى برضا الجميع! صرت أشعر أن الزمن أقصر، ووقتي غالي جدا ولا يجب تبذيره أو منحه إلا لمن يستحق".

وكان آخر ألبوم غنائي طرحته سميرة سعيد في عام 2015، تحت اسم "عايزة أعيش"، والذي حققت العديد من أغنياته رواجا بين المستمعين، ومنها "هوا هوا" و"ما حصلش حاجة".