عبر معبر ابو الضهور: عودة اعداد من المهجرين إلى منازلهم في ريفي حلب وإدلب

السبت, 23 حزيران 2018 الساعة 14:07 | شؤون محلية, أخبار محلية

عبر معبر ابو الضهور: عودة اعداد من المهجرين إلى منازلهم في ريفي حلب وإدلب

جهينة نيوز

عادت دفعات جديدة من العائلات المهجرة إلى قراها وبلداتها التي طهرها الجيش من الإرهاب في ريفي حلب وإدلب وذلك عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وشهد ممر أبو الضهور اليوم عودة مكثفة للأهالي إلى منازلهم في قرى ريفي حلب وإدلب التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار مؤخرا مصطحبين معهم آليات محملة بأمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية ومعدات زراعية.

وقامت الجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية للاهالي العائدين وتسهيل عودتهم بشكل فوري إلى قراهم وبلداتهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية فيها.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا