"إنستغرام" ينتصر على "تويتر" و"سناب شات"!

جهينة نيوز:

أعلن تطبيق مشاركة الصور "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن تحقيقه لانتصار على تطبيقي "فيسبوك" و"سناب شات"، من حيث عدد المستخدمين.

وقد قال "إنستغرام" أمس الخميس 21 يونيو/حزيران الجاري، إن عدد مستخدميه وصل إلى مليار مستخدم شهريا، بعد أن تجاوز 800 مليون مستخدم في سبتمبر 2017، وذلك بمعدل 500 مليون مستخدم يوميا، بحسب موقع "تيكرانش" الأمريكي التكنولوجي.

ويأتي تحقيق "إنستغرام" لهذه الطفرة، تزامنا مع إطلاقه للخدمة الجديدة "آي جي تي في"، والتي ستضم مقاطع فيديو لمشاهير الإنترنت الصاعدين، وفنانين يصل عدد متابعيهم إلى عشرات الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباجذابه لمليار مستخدم، يكون "إنستغرام" تخطي منافسيه الرئيسيين "تويتر"، و"سناب شات" الذي ارتفع عدد مستخدميه بنسبة 2.13% في الربع الأول من عام 2018 إلى 191 مليون مستخدم.

وتشير تقديرات موقع "إي ماركتير" إلى أن "إنستغرام" سيولد 5.48 مليار دولار أمريكي من عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة في العام الحالي 2018، بزيادة تبلغ 70% عن العام الماضي، في الوقت الذي تشير تقارير فيه إلى أن "إنستغرام" يشكل 28.2 صفحة من إيرادات إعلانات الهاتف الذكي على "فيسبوك".

وقد يكون "إنستغرام" بمثابة طوق النجاة لموقع "فيسبوك"، الذي يواجه منذ فترة انصراف العديد من مستخدميه منه، وخاصة المراهقين، وخاصة بعد فضيحة "خصوصية المستخدم".

وأنشئ تطبيق "إنستغرام" في عام 2010، قبل أن يتم الاستحواذ عليه من قبل "فيسبوك" في 2012 بمبلغ مليار دولار.