وزير الداخلية الإيطالي: مستقبل الاتحاد الأوروبي معرض لخطر التفكك

جهينة نيوز

حذر وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيتي من تفكك الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور وسط الخلافات المتنامية بين الدول الأوروبية خاصة في مسألة الهجرة واللجوء.

وقال سالفيني لمجلة دير شبيغل الألمانية إن “مستقبل الاتحاد الأوروبي معرض للخطر وستتحدد ملامحه العام القادم وخلاله سيتضح ما إذا كانت ستبقى هناك أوروبا الموحدة أم لا ” مشيرا إلى أن الكثير يتوقف على نتائج المفاوضات المرتقبة حول ميزانية الاتحاد والانتخابات في البرلمان الأوروبي المقررة عام 2019 .

من جهة أخرى أشار سالفيني إلى أن بلاده لن تسمح بوصول مزيد من المهاجرين إلى أراضيها.

بدوره دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد نهج جديد وموحد تجاه الهجرة واللجوء يتفق مع معايير اللجوء الأوروبية والدولية التي انبثقت عن الحرب العالمية الثانية مبينا أن أوروبا لم تعد تواجه تدفقا هائلا للمهاجرين عبر البحر المتوسط مثلما كان الحال في عام 2015.