البحرين تشارك "إسرائيل" في منع مناقشة وضع القدس باليونسكو!

السبت, 23 حزيران 2018 الساعة 12:35 | سياسة, عالمي

البحرين تشارك

جهينة نيوز

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية أن البحرين قررت إلغاء مقترح فلسطيني حول القدس المحتلة، في جدول أعمال منظمة اليونسكو، التي ستنطلق قريباً في البحرين.

وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية -التابعة للمستوطنين الإسرائيليين- أن البحرين بعد مناقشات مع السفير الإسرائيلي لدى اليونسكو كارمل شاما هاكوهين، قررت «عدم بحث المقترح الفلسطيني قطع الصلة بين "إسرائيل" من جهة ومدن القدس والخليل الفلسطينيتين».

وذكرت القناة: «لقد نجح جهد دبلوماسي إسرائيلي مرة أخرى في تأجيل مناقشة اقتراح اليونسكو للإعلان عن قطع العلاقات بين الشعب اليهودي والقدس والخليل»، معتبرة أن هذا «إنجاز كبير، لأن المناقشات ستجري في إمارة البحرين».

وأوضح سفير "إسرائيل" لدى اليونسكو هاكوهين أن «إسرائيل فضلت إيجاد الطريقة الصحيحة لإزالة الاقتراح من جدول الأعمال، دون أي ضجيج في وسائل الإعلام»، مفضلاً العمل ضمن «الاتفاقيات والدبلوماسية الهادئة».

وأكد في حديثه للقناة السابعة أن «موافقة البحرين أمر جيد لإسرائيل»، معتبراً أن «الطريقة الوحيدة لتحقيق إنجازات وإحداث التغيير في القضايا الحساسة -مثل الأماكن المقدسة في القدس- يأتي من خلال المحادثات والتفاهم».

وأشار هاكوهين إلى أن «إسرائيل على وشك الانتهاء من عام كامل من دون الموافقة أو تمرير مقترحات معادية لإسرائيل في اليونسكو، وبناءً على ذلك، يجب إعادة النظر في رحيلنا عن المنظمة».


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