ضبط 33 حبلى بأجنّة مستأجرين في كمبوديا!

جهينة نيوز

اكتشفت الشرطة الكمبودية وجود 33 امرأة كمبودية حوامل بالإنابة من زبائن صينيين، وذلك خلال حملة طالت مجموعة من المتورطين وفي مقدمتهم بائعات الأرحام.

وقال كيو ثيا مدير مكتب مكافحة التهريب الكمبودية، إن "أربع نساء كمبوديات ورجل صيني اعتقلوا الخميس في مداهمة شقتين في العاصمة الكمبودية فنومبينه".

وأضاف أنه تم توقيف عدد من المتورطين بتهمة الإتجار بالبشر والأرحام، فيما لم تسند للحوامل أي اتهامات نظرا لانعدام التشريعات التي تعاقب على مثل تجارة الأرحام، مشيرا إلى أن تأجير الأرحام قد خلص حتى الآن إلى ولادة نحو 20 طفلا لآباء صينيين.

وأشار كيو ثيا إلى أنه تم التعهد بدفع عشرة آلاف دولار لكل بائعة، وما أن تصبح المرأة حبلى تحصل على 500 دولار، فضلا عن 300 دولار شهريا إلى أن تحصل على عشرة آلاف دولار كاملة على دفعات.

وتعد كمبوديا مكانا يحظى بشعبية دولية للأزواج الذين يعانون العقم ويتطلعون لأن يكون لهم أطفال من خلال الأمهات البدائل على الرغم من حظر هذه التجارة في 2016.

المصدر: رويترز