3 قذائف هاون على حران بريف السويداء مصدرها ارهابيو بصر الحرير بريف درعا

جهينة نيوز

استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي صباح اليوم بقذائف الهاون قرية حران في ريف السويداء الغربي.

وذكرت سانا ان 3 قذائف هاون عيار 120 مم مصدرها الإرهابيون في بصر الحرير ومحيطها بريف درعا الشرقي سقطت في قرية حران بالريف الغربي ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بمنزلين دون وقوع إصابات بين المدنيين.

واعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في قرى اللجاة بريف درعا الشرقي أمس على أهالي قرية داما بأقصى ريف السويداء الشمالي الغربي بـ 5 قذائف هاون ما تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل دون وقوع إصابات.