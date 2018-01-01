بيونغ يانغ تعيد رفات 215 جندياً أمريكياً قضوا في الحرب الكورية

جهينة نيوز

أرسلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، 215 نعشا إلى حدود كوريا الشمالية لنقل رفات جنود أمريكيين قضوا في الحرب الكورية.

ونقلت وكالة يونهات للأنباء بالإشارة إلى مصدر عسكري اليوم السبت: "انطلقت ثلاثون حافلة تابعة للجيش الأمريكي في جمهورية كوريا، محملة بتوابيت مخصصة لرفات الجيش الأميركي…".

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم إرسال هذه التوابيت إلى كوريا الشمالية.

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو، ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

هذا وأعلن مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم الأسبوع الجاري، أن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام "عددا كبيرا" من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة هيكام الجوية في هاواي.

وتشير بيانات الجيش الأمريكي إلى أن مصير نحو 7700 جندي أمركي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953.