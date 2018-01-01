وائل جسار يهاجم أحلام: مش شايفك!

جهينة نيوز:

تصاعدت حدة الخلاف بين النجمة الامارتية أحلام والمغني اللبناني وائل جسار لتصل الى سجال كبير بعد انتقاد الفنان اللبناني لجنة برنامج "ذا فويس".

وقد صرّح النجم وائل جسّار أن على أحلام أن تردّ على الفنانين برقي كي يستطيع هو ان يردّ عليها بالمثل.

وكما أضاف لبرنامج "آراب وود" قائلاً: "مين أحلام؟ بما انها لا تعرف من هو وائل جسار فأنا أقول لها: مش شايفِك".

وكان جسار قال في مقابلة سابقة رداً على سؤال عن رأيه في لجنة تحكيم الموسم الجديد: "لا أريد مشاكل، عندما أعبّر عن رأيي يفهمني الآخرون بطريقة خاطئة. أنا أحب كل أعضاء اللجنة، ولا توجد مشكلة بيني وبين أحد. وعندما أعبّر عن رأيي سأُتَّهَم بالغيرة أو الحسد، ولذلك أترك للناس أن تقيّم".

وأضاف أن "الفنان محمد حماقي يبدو راقياً جداً، وهو ذكّرني بكاظم الساهر، وهو يملأ مكانه".