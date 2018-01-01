رئيس الشيشان يكرم النجم المصري محمد صلاح !ويمنحه وساما

جهينة نيوز

أعلن المكتب الصحفي لرمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، أمس الجمعة، إن قادروف أقام مأدبة عشاء تكريما لفريق كرة القدم الوطني المصري.

وذكرت رويترز أن قديروف أهدى محمد صلاح مهاجم الفريق المصري ونادي ليفربول الانكليزي جائزة.

يذكر أنه لا تقام أي مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم في الشيشان ولكن الفريق الوطني المصري يتخذ من غروزني عاصمة الشيشان مقرا لإقامته فيما بين المباريات خلال البطولة.

والتقطت بالفعل صور لصلاح مع قاديروف خلال إقامته في المدينة، فيما نُقل عن قاديروف قوله "وقعت الليلة مرسوما يمنح لاعب كرة القدم العظيم وعضو الفريق المصري وليفربول لقبا مميزا"، وأضاف: خلال مأدبة عشاء التي أقمتها تكريما للفريق المصري سلمت محمد صلاح نسخة من المرسوم ووساما، وهذا لقب مستحق.

يذكر أن المنتخب الروسي كان قد تأهل لدور 16 بكأس العالم عقب الفوز على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثاني جولات دور المجموعات.

أحرز ثلاثية الدب الروسي أحمد فتحي بالخطأ في مرماه وتشيرشيف ودزوبا في الدقائق 47 و59 و62، بينما أحرز هدف مصر محمد صلاح في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة يتذيل منتخب مصر الترتيب برصيد خال من النقاط، بينما يتصدر المنتخب الروسي برصيد ست نقاط.