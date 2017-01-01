أبراج يوم السبت 2017/6/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/23: يتمسك بالمبادئ وعنده حكمة، ويتمسك بجذور مساعدة الغير، إنساني، عنده مبدأ ميال رومنسية في الحب، والحب عنده عنصر ضروري ليعيش مثل الماء والهواء، يتعرض أيضاً لخيبات آمال عاطفية في حياته، حضوره هادئ بكسب محبة الناس أو الأصح احترامهم لكن بين لحظة و اخرى تتبدل ملامح وجهه، يتحول من عابس إلى عاقد حاجبين إلى مبتسم باطناً، طيب، معشره جميل على علاقاته التي لا حدود لها، ودائماً متكيف مع أي سلطة مع الناس والتقاليد، خططه طويلة الأجل لأنه استقلالي، يكره الفشل، عنده تحديات وقلق بشأن وضع مادي، يمر في فترة من انزعاج لكن تنتهي بالأشهر القادمة، إجمالاً الأوضاع المهنية تكون جيدة على مدار السنة، بالعموم متغيرات وشيء من الصبر ومخاولة استغلال أي فرصة متاحة له، تغيير إقامة أو مكان عمل نحو الأفضل، هو عام مختلط ومنوع، فرصة للتغيرات وللارتباطث إذا كان وضعك يسمح، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: بما أن القمر في العقرب معناها أمورك ما زالت بالتغييرات، يحمل لك نهارك بعض المعلومات حول استثمارات وعمليات مالية، تركز على شؤونك المهنية وتوّقع على عقود و تراجع بعض القضايا الملّحة ويمكن أن تعرف مصالحة تريحك ويمكن أن تشعر بتضامن من حولك واختصار يوجد شيء جديد يغمرك بالسعادة لتقدم مساعدات لمحيطك، بمعنى مع قليل الانتباه للصحة أو مرافقة مريض أو يمكن القصة اليوم تتعلق بشراكة مالية بنك قرض استشفاء المهم يوجد مال في طريقه لك مولود الحمل

الثور: بين الأمس واليوم يحمل لك مسؤوليات جديدة على صعيد شراكة وأيضاً تعبّر عن آراءك وتجد التقدير، لكن ممكن سوء تفاهم بسيط مع شريك عمل يدعك غير مكترث بمشاعر الآخرين لذلك ابتعد عن الساحة حتى تتوضح بعض القضايا، ممكن أن تحضّر لجواب شافي عن سؤالك الذي يتعلق باستقرارك، يمكن أن تسمع مشادة كلامية، لكن يوجد شراكة إن كانت شراكة عاطفة أو عملية للبعض، وانتبه من مخالفات قانونية مولود الثور.

الجوزاء: من الأمس يبدو العمل صعب وتشعر بالتعب وأيضاً اليوم الحظ لا يتخلى عنك لكن يجب أن تكون مشاريعك مهتم فيها، وتحقق بمساعدة أصدقاءك ببعض أعمالك أو ذوي نفوذ لأن اليوم عمل كثير، وممكن أن تعالج قصة صحية أو تنهي عمل مهم بالنسبة لك، يجب أن تضبط كل خطواتك لأنك سوف تكون بأكثر من مكان وتنقلاتك من حال إلى حال مولود الجوزاء.

السرطان: جيد نهارك، لقاء وانجازات وخبر جيد، احتمال يحمل لك نهارك اتصال مهم ينطلب منك موعد يبدو أنك سوف توسع أسواقك أو تجد مَن يدير شؤونك ط، بمعنى يوجد فرصة مميزة وطارئة و ربح غير منتظر و يوجد تحسن على صعيد منزلي و يمكن أن تقوم بأعمال ديكورات أو تجديد أثاث ، وقسم يعالج بعض الأمور الطارئة على صعيد أولاد، بالعموم أخبار جميلة وفرص معنوية ومالية لك مولود السرطان.

الأسد: تجد توازن اليوم في عملك أو واجباتك العائلية لأن اليوم مضغوط على صعيد عائلي أو تلتهي عن بعض الحاجات الملحة في منزلك أو محيطك العائلي تتطلب معالجة الأمور الطارئة في العائلة على صعيد تصليحات ترميمات خلافات في المنزل، بمعنى أمورك المنزلية تشغل بالك وتلعب دور مهم واجتماعي بخصوص العائلة اليوم، ويوجد بعض الأعطال أو التأجيل لا تعصب مولود الأسد.

العذراء: صاخب نهارك، اجتماعي على صعيد تنقل، مقابلات وزيارات، تكون راضي، تتهرب من مسؤوليات وخاصة بسبب ضغط العمل لكن بإمكانك أن تعمل رحلة أو جولة أو سفرة قصيرة، مفاوضات كن صبور ومتفاهم بمحيطك لأن اليوم يوجد أرباح عن طريق مال أو تعويض أو هبة أو عن طريق مقابلة أو عن طريق بيع وشراء، بمعنى جيد نهارك مولود العذراء.

الميزان: احتمال صعوبات وارتكاب أخطاء في العمل، نفقات كثيرة، يوجد أيضاً ربح مفاجئ عن طربق استثمار أو تتكلم بأمور مالية أو تحالفات أو مستجدات بأعمالك التي تقوم فيها ويكون فيها ربح ومكاسب، تعمل إعادة لحساباتك المالية وخاصةً اليوم طلاقة لسانك وربطك هي جواز مرور لخلود الآخرين لتحصل على هدية أو مكسب مولود الميزان.

العقرب: القمر عندك، أخبار جميلة عن أشياء تخص أمر عائلي، تقوم بمشاريع منزلية، واليوم أنت جيد بوسطك المهني وعندك انطلاقة، والصحة تتحسن، بما أن القمر عندك مغنى هذا يوجد زرع عفوية حولك وحماسة وتصوّب بعض العلاقات وتحسم أمرك وتعرف ماذا تريد، ذبذبات القمر عندك تدعك سعيد وتحقق نجاحات بمعنى تغيير نظرتك للأمور والشعبية في تصاعد، واليوم لديك شيء يتعلق بحسم بعض القضايا وإنهائها مولود العقرب.

القوس: سوف تضخم الأمور اليوم، يهزك خبر، لا تأخذ قرارات ممكن أن تتراجع عن مواقف بسبب عرقلة وتأجيل، راجع حساباتك، انتبه للتفاصيل والعمليات المالية، نهار بطيء قليلاً تصطدم بظرف متعب، الأمور لا تسير غير ببطء اليوم لذلك لا تتحدى ولا تعرض عضلاتك، بالعكس اليوم كن هادئ، حيث تزداد تألق عندما يكون القمر عندك أما اليوم القمر في برج العقرب معنى هذا أن نهارك بطيء، خذ نفس طويل مولود القوس.

الجدي: جيد لتشارك الأصدقاء وتحقق نجاحات ولتصلح وعود ولتخرج من الروتين، و تحتار إلى أين تذهب خاصةً الأصدقاء يلعبون دور بخياراتك ويكونو لهم تأثير على مجريات أمورك، وتلتقي بصديق قديم لك فترة لم تره وتتكلمون عن أشياء في الماضي، توقّع دعوة من صديق وبالعموم نهار للناس وتلبي دعوات مولود الجدي.

الدلو: اليوم للعمل، تفكر أن تتنقل وتنجز أعمال مهمة تشعر بحاجة للتحرك ونبش الماضي، وخاصةً أنت تمارس سحرك اليوم لأنه يوجد بعض الأعمال مع الغرباء ومع المسؤولين لذلك اليوم واجباتك كثيرة، كن متفهم وعاقل وحافظ على سمعتك الطيبة و اثبت موقعك أفضل من أن يتكلم أحداً عليك، أنت سيد نفسك هذا لا يمنع أن تستعين اليوم بذوي الاختصاص مولود الدلو.

الحوت: تخطط وتظهر قضية مهمة على الساحة، تحقق تطور وتقدم بقفزة للأمام، احتمال أن تبدأ وتحضّر لمشروع وتحصل على خبر من أماكن بعيدة أو ممكن أن تستقبل زوار أو تودع زوار، المهم تبقى متيقظ لأن اليوم جيد للسفر وللاتصالات، استقبال زوار و للمطالعة و للدراسة ولوجود معتقدات ولتتكلم بقضايا غيبية، اليوم أفكارك جميلة مولود الحوت.