سويسرا تتغلب على صربيا بهدف قاتل

جهينة نيوز

حقق منتخب سويسرا فوزًا صعبًا على نظيره الصربي، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لمونديال روسيا.

سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف صربيا الوحيد في الدقيقة 5، بينما سجل جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري هدفي سويسرا في الدقائق 52 و90 على الترتيب.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط بالتساوي مع البرازيل، وتوقف رصيد صربيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليتأجل حسم المتأهلين للدور المقبل إلى الجولة الأخيرة.

واعتمد كرستاييتش، مدرب المنتخب الصربي، على طريقة اللعب 4-2-3-1، بتواجد الثلاثي تاديتش، ميلينكوفيتش سافيتش وكوستيتش، تحت المهاجم ميتروفيتش، ونجح الرباعي في صناعة العديد من الفرص الخطرة على مرمى سويسرا.

فيما بدأ بيتكوفيتش المباراة بنفس طريقة المنتخب الصربي، معتمدًا على زوبير، دزيمايلي وشاكيري تحت سيفيروفيتش، بينما ظل الاعتماد الأكبر على شيردان شاكيري، أبرز لاعبي سويسرا، وهو ما حد من خطورة الخط الهجومي، في ظل اعتمادهم على لاعب واحد فقط.

جاءت أولى فرص اللقاء عن طريق تشاكا، لاعب وسط سويسرا، في الدقيقة 3 عبر تسديدة قوية مرت فوق العارضة، ورد ميتروفيتش على فرصة تشاكا، برأسية في الدقيقة 4 تصدى لها سومر، حارس سويسرا.

وتمكن ميتروفيتش من تسجيل أول أهداف اللقاء، في الدقيقة 5، بعد عرضية من الجهة اليمنى، أسكنها المهاجم الصربي في الشباك ليعلن عن أول أهداف اللقاء.

وكاد سيرجي ميلينكوفينش أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 15، بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

واقترب هاريس سيفيروفيتش، من إدراك التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة رائعة من بين المدافعين عن طريق زوبير، سددها هاريس في المرمى وأبعدها ستويكوفيتش إلى ركلة ركنية، في أخطر فرص سويسرا.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة، حاول تاديتش تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بتسديدة قوية بالقدم اليسرى، مرت فوق العارضة.

وشهد الشوط الثاني، بداية حماسية من قبل المنتخب السويسري، وحاول لاعبوه الوصول إلى مرمى صربيا في الدقائق الخمس الأولى، إلا أن الحصون الصربية حالت دون ذلك.

ميتروفيتش، استمر في تهديد مرمى سويسرا، ففي الدقيقة 51 كاد أن يحرز ثاني أهدافه برأسية استغلها من ركلة ركنية، إلا أنها علت العارضة.

وبتسديدة صاروخية في الدقيقة 52، نجح تشاكا، في تسجيل هدف التعادل للمنتخب السويسري.

وكاد شيردان شاكيري، أن يتقدم لمنتخب بلاده بالهدف الثاني، بعدما سدد الكرة بطريقة رائعة من الجهة اليمنى لفريقه، اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس صربيا، بالدقيقة 58.

وشهدت الدقيقة 82، فرصة خطيرة لسويسرا، بعد أن سدد إيفانوفيتش الكرة باتجاه مرماه عن طريق الخطأ، لتخرج إلى ركنية.

وحاول جافرانوفيتش، تسجيل هدف التقدم بعدما انفرد بالمرمى بالدقيقة 83، قبل أن ينجح ستويكوفيتش في التصدي لها.

ونجح شيردان شاكيري في تسجيل هدف التقدم لسويسرا على صربيا في الدقيقة 90، بعدما انفرد من منتصف الملعب، وسدد الكرة من بين أرجل الحارس الصربي، ليعلن عن فوز سويسرا على صربيا بهدفين مقابل هدف.