أردوغان ينشر النقاط الأساسية في التعديلات المقترحة على النظام الرئاسي

جهينة نيوز

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النقاط الأساسية في التعديلات المقترحة على النظام الرئاسي المعتمد مؤخرا في تركيا وأبرزها تقليص عدد الوزارات من 26 إلى 16 عبر دمجها.

وبث أردوغان مقطع فيديو على حسابه الشخصي في "تويتر"، تحت عنوان "بالنظام الجديد نحن مستعدون من جديد للتغير والتألق يا تركيا".

وحسب التفاصيل الواردة في الفيديو، سيطرأ على عدد المناصب المختلفة في تركيا انخفاض كبير، مقابل سرعة في تقديم الخدمات والحلول، وزيادة في الإنتاج وتوفير الوقت.

وسينخفض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمجها، من أجل إحداث مزيد من التنسيق الفعّال.