الرئيس الأسد.. الحوار مع الولايات المتحدة مضيعة للوقت

جهينة نيوز

قال الرئيس بشار الأسد، ان إجراء حوار مع الولايات المتحدة الآن سيكون مضيعة للوقت.

وفي لقاء مع قناة "NTV" الروسية أشار الرئيس الاسد، ردا على سؤال حول إمكانية اللقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب، إلى أن النقاش او التحدث أو التفاوض مع الخصم أو أي شخص آخر بالطبع هو أمر مثمر، لافتا إلى أنه في هذه الحالة، ومنذ مفاوضاتنا الأولى مع الولايات المتحدة سنة 1974، فإننا لم نحقق أي شيء في أي موضوع.

وأكد الرئيس الأسد أن المشكلة مع الرؤساء الأمريكيين هي أنهم رهائن لدى مجموعات الضغط لديهم، لوسائل الإعلام الرئيسية، للشركات الكبرى، المؤسسات المالية، شركات النفط والأسلحة، إلخ.. وبالتالي يستطيعون قول ما نرغب بسماعه، لكنهم سيفعلون العكس، هذا هو الحال وهو يزداد سوءا وترامب مثال صارخ على ذلك.

تجدر الاشارة الى اللقاء يبث كاملا يوم الأحد الساعة السابعة مساء عبر الصفحات الرسمية لرئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي.