الامم المتحدة ترحب بقرار واشنطن بالغاء سياسة فصل أطفال المهاجرين عن عائلاتهم

جهينة نيوز

أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن تقديرها لقرار واشنطن الغاء سياسة فصل أطفال المهاجرين عن عائلاتهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لكنها أشارت إلى أن اعتقال الأطفال مع عائلاتهم ليس الحل.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف "لا يجب على الإطلاق اعتقال الأطفال لأسباب متعلقة بوضعهم أو وضع أهاليهم كمهاجرين".

وجاءت تصريحاتها بعد يومين من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا بانهاء سياسة إدارته التي قوبلت بانتقادات واسعة في فصل العائلات عند الحدود.

وأثارت صور وتسجيلات أظهرت أطفالا يبكون داخل ما يشبه الأقفاص غضبا دوليا ما أجبر ترامب على إصدار مرسوم يلغي الممارسة.