البرازيل تتفوق على كوستاريكا في الوقت الاضافي

جهينة نيوز

انتظرت البرازيل حتى الوقت بدل الضائع لتحقّق فوزها الأول في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بتغلّبها على المنتخب الكوستاريكي 2-0 على ملعب سانت بطرسبرج، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وأحرز فيليبي كويتينو (90+1) ونيمار (90+7) هدفي البرازيل؟

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما ودّعت كورستاريكا البطولة برصيد خال من النقاط في مباراتين وتلعب في وقت صربيا (3 نقاط) أمام سويسرا

وأجرى مدرب المنتخب البرازيلي تيتي تعديلا واحدا عل تشكيلته الأساسية التي تعادلت مع سويسرا 1-1، فدخل فاجنر مكان دانيلو في مركز الظهير الأيمن، واحتفظ تيتي برأس الحربة جابريال جيسوس، رغم تألّق روبرتو فرمينو أمام سويسرا عندما نزل بديلا في أواخر الشوط الثاني.

في الناحية المقابلة، قام مدرب كوستاريكا أوسكار راميريز بتعديل واحد أيضا على تشكيلته الأساسية التي لعبت أمام صربيا، حيث حل برايان أوفيدو مكان فرانسيسكو كالفو.

وخسر أوفيدو الكرة في الدقيقة الثالثة ليخطفها منه البرازيلي فيليبي كوتينيو ويسدّدها فوق العارضة، وأهدرت كوستاريكا فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 13، عندما قام كريستيان جامبوا بمجهود مميز على الناحية اليمنى، قبل أن يرسل الكرة إلى سيلسو بورجيس الذي سدد من وضع جيد بعيدا عن المرمى.

ومرّت الدقائق التالية هادئة وسط ضغط برازيلي واعتماد كوستاريكي على الهجوم المرتد، وألغى الحكم هدفا لجيسوس في الدقيقة 26 بعد تسلل واضح، وبعدها بدقيقتين جرّب مارسيلو حظه بتسديدة ابتعدت عن الشباك، والأمر نفسه انطبق على تسديدة كوتينيو في الدقيقة 30، وتسديدة ويليان في الدقيقة 34، وأنهى مارسيلو مسلسل فرص الشوط الأول بتسديدة سيطر عليها زميله في ريال مدريد كيلور نافاس بسهولة بالدقيقة 41.

وانطلق البرازيليون بقوة بحثا عن هدف التقدم في بداية الشوط الثاني، مع دخول دوجلاس كوستا بدلا من ويليان، وتسبّبت كرة عائدة من أوفيدو للحارس نافاس بربكة دفاع كوستاريكا قبل أن يعود الأخير للسيطرة على الكرة، وأصاب جيسوس القائم برأسية في الدقيقة 49، أبعدها كوتينيو بتسديدة في قدم المدافع ارتدت إلى ركنية لم تثمر.

استمر البرازيليون في ضغطهم، وكاد نيمار يفعلها في الدقيقة 56 عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء من باولينيو أبعدها نافاس بأطراف أصابعه إلى ركنية، أتبعها كويتينو بتسديدة قوية سيطر عليها حارس ريال مدريد بسهولة، ثم جرّب نيمار بتسديدة ضعيفة سيطر عليها الحارس على دفعتين بالدقيقة 63، لكن الكوستاريكيين ردّوا بهجمة مرتدة وصلت على اثرها الكرة إلى برايان رويز في الناحية اليسرى فوجّهها برأسه أمام المرمى إلى يوهان فينيجاس، لكن الدفاع أبعدها.

ودخل فرمينو في تشكيلة البرازيل بدلا من باولينيو، وأهدر نيمار فرصة خطيرة في الدقيقة 72 عندما استغل كرة غير مركزة من جامبوا وانطلق بها قبل أن يسدّدها مقوّسة من بعد 20 ياردة مرّت بجانب المرمى، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للبرازيل قبل أن يتراجع عنها بعد الاستعانة بالفيديو بحجة عدم تعرّض نيمار للإعاقة، لكن كوتينيو أنقذ البرازيليون في الوقت بدل الضائع، بعدما تابع كرأة رأسية من فرمينو سيطر عليها جيسوس أولا قبل ان يطلقها نجم برشلونة في الشباك بين قدمي نافاس.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، وضع نيمار بصمته على اللقاء بهدفه الأوّل في البطولة، عندما تابع في الشباك الخالية تمريرة متقنة من دوجلاس كوستا.