صحيفة : الخيار الأنسب للحفاظ على تاريخه ..اعتزال "ميسي" اللعب دوليا

جهينة نيوز

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين وبرشلونة، يقترب من اعتزال اللعب الدولي بعد الأداء المخيب الذي ظهر عليه منتخب بلاده، خلال خوضه نهائيات كأس العالم روسيا 2018 في خطوة تعتبر الأنسب للحفاظ على تاريخه .

وأشارت الصحيفة، إلى أن خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، فشل في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها «ميسي» وهو ما جعله يظهر بأداء مغاير للمستوى الذي يبدو عليه في برشلونة.

وأوضحت «ماركا»، خلال تحليلها لمشهد الخسارة التي تلقاها منتخب السامبا في مواجهة كرواتيا، والتي حسمها الأخير لصالحه بثلاث أهداف نظيفة، أن مدرب الأرجنتين أوقع الاختيار على لاعبي الفريق على حسب مدى صداقته معهم وليس على خلفية مستواهم ومدى جاهزيتهم لاستقبال الحدث العالمي.

واختتمت الصحيفة الإسبانية، أنه في حال أتخذ ميسي قرار الاعتزال الدولي من جديد، سيكون الاختيار الأنسب في مسيرته، في إشارة إلى أن الاعتزال من اللعب مع المنتخب بهذا الأداء سيجعله يحافظ على تاريخه وألقابه.