المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بحق "قطر للبترول"

الجمعة, 22 حزيران 2018 الساعة 14:02 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بحق

جهينة نيوز:

أطلقت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، تحقيقا بحق "قطر للبترول" إثر الاشتباه باحتكار الشركة المملوكة للحكومة القطرية، الغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وتشتبه المفوضية الأوروبية بفرض "قطر للبترول" قيودا على المستوردين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 وآيسلندا وليشتنشتاين والنرويج.

وترجح المفوضية أن هذه القيود، قد عرقلت حرية بيع الغاز في المنطقة وتؤكد أنه إذا ثبتت هذه الشبهة ستعني انتهاك "قطر للبترول" معايير مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ما سيعرضها للغرامات


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