كوبر"غاضب من تنكر الإتحاد لإنجازاته للكرة المصرية "

جهينة نيوز:

أعرب هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري عن خيبة أمله لتنكر الاتحاد لانجازاته للكرة المصرية و لصمته غير المبرر حيال الأخبار الواردة حول نية الاتحاد عدم تجديد عقده .

و وفقا لوسائل إعلام مصرية أن "كوبر" ألمح إلى صعوبة استمراره مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة لعدم قدرته على تحمل ضغوط الجماهير المصرية، التى تنتقده

و قال " كوبر " في حديث مع أحد مساعديه: «أنا غاضب من موقف مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفيش مسؤول بيظهر فى وسائل الإعلام يدافع عنى، أنا حققت إنجازات للكرة المصرية ومع ذلك قوبلت بهجوم وتقطيع من جانب الجماهير وصمت غير مبرر من الاتحاد، لذلك فأنا لن أستمر وهذا قرارى رغم أننى منزعج للغاية من الأخبار، التى سُربت من البعثة عقب الهزيمة أمام روسيا حول اتفاق الاتحاد على عدم تجديد عقدى».

من جهة ثانية ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة حدد قيمة الراتب الشهري للمدير الفنى الأجنبى الذى يرغب فى التعاقد معه حال إقالة الأرجنتينى هيكتور كوبر

ووضع هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة سقفا ماليا للمدير الفنى الجديد لا يتجاوز 100 ألف دولار شهريا .

ويلتقى منتخب مصر مع السعودية فى الخامس والعشرين من يونيو الجارى بختام مباريات الدور الأول لكأس العالم بروسيا عقب تلقيه خسارتين أمام أوروغواي وروسيا