مباراة في كأس العالم تتسبب بإحتجاز 15 لاجئاً في أوغندا

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الأوغندية أن شجاراً اندلع في مخيم لاجئين في أوغندا خلال مباراة في كأس العالم لكرة القدم مما أسفر عن مقتل 4 وأضافت أنها ألقت القبض على 15 لاجئا من جنوب السودان.

وقال باتريك أونيانغو، نائب المتحدث باسم الشرطة، إن أحداث العنف وقعت في مخيم بمنطقة غرب النيل يوم الأحد خلال مباراة بين البرازيل وسويسرا حينما وقع شجار بين لاجئين من عرقية النوير وآخرين من عرقية الدنكا المناوئة.

وبدأت المشكلة في الاستراحة بين الشوطين حينما غادر رجل من الدنكا صالة العرض ليجد عند عودته أن رجلا من النوير جلس مكانه.

ومن بين القتلى صبي يبلغ من العمر 13 عاماً.