راغب علامة يرد على الاتهامات التي طالته بعد حفله في السعودية

جهينة نيوز:

بعد التسريب لمقاطع فيديو من حفل النجم اللبناني راغب علامة الأخير في السعودية، والتي يظهر فيها محتضنا فتيات سعوديات وهو يلتقط صوراً سيلفي معهن الأمر الذي أثار استياءا عاما في المجتمع السعودي أصدر النجم بيانا توضحيا يعبر من خلاله عن دهشته لما جرى تداوله و مؤكدا أن الفتيات كن برفقة أهلهم و جاء في البيان :

"حفلي في السعودية إنجاز معنوي ورمزي، والصور التذكارية مع الشباب كانت في حضور أهلهم.. صحيح أنّ حفلي الغنائي الأخير في السعودية أصبح في أقل من 24 ساعة "الشغل الشاغل" للناس، ولكن الأصح أنّ الفرحة التي لمستها لدى المنظّمين والحاضرين كانت عارمة وأكبر من أن توصف بكلمات أو أن توضع خارج سياقها الطبيعي".

وأكمل البيان : "يبقى الأهم، ومن باب الحرص والمحبة، التأكيد على أنّ إقامة حفل ناجح في السعودية هذه الأيام بمثابة إنجاز معنوي ورمزي يضاف إلى سجل المملكة الحافل، قيادة وحكومة وشعباً، ويسهم في تعزيز صورتها و ضعها في شكل تدريجي وأكيد على خريطة الترفيه الراقي، أكان ذلك في المنطقة أم في العالم بأسره".

وأكّد أن الصور تم التقاطها أمام أسر الفتيات، حيث قال: "كل الشباب والصبايا الذين التقطوا صوراً وفيديوات تذكارية كانوا برفقة أهلهم".

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا، أثار غضبا واسعا في السعودية، حيث يظهر الفنان اللبناني وهو يحتضن معجبات سعوديات يلتقطن الصور التذكارية معه في مشهد مخالف لعادات وتقاليد المملكة المحافظة.

وأطلق المستخدمون هاشتاغ #سعوديات_في_حضن_راغب_علامه استنكارا لما تم تداوله مطالبين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .