ثلاث مباريات اليوم الجمعة ..البرازيل تسعى للظهور بشكل أفضل

الجمعة, 22 حزيران 2018 الساعة 12:30 | رياضة, مونديال روسيا 2018

ثلاث مباريات اليوم الجمعة ..البرازيل تسعى للظهور بشكل أفضل

جهينة نيوز:

يشهد اليوم الجمعة 3 مباريات في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا بداية من 14 الشهر الحالي وحتى 15 الشهر المقبل

أولى المباريات عند الثالثة بتوقيت دمشق ،مباراة البرازيل و كوستاريكا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة حيث تسعى البرازيل الى الظهور بشكل مغاير يرضي جماهيرها، إثر النتيجة المخيبة بالتعادل مع سويسرا 1-1 في المباراة الأولى

وفي المجموعة الرابعة، تأمل نيجيريا بمنتخبها الشاب في إنقاذ حملتها المتعثرة في نهائيات كأس العالم 2018 في كرة القدم في روسيا عندما تواجه ايسلندا عند السادسة بتوقيت دمشق . وانتزعت ايسلندا تعادلا ثمينا من الارجنتين 1-1، بينما خسرت نيجيريا أمام كرواتيا 0-2 في الجولة الأولى.

اما المباراة الثالثة عند التاسعة مساء، لقاء صربيا مع سويسرا. وكان المنتخب الصربي فاز1-0 على كوستاريكا في اولى مبارياته، بينما حصد المنتخب السويسري نقطة من تعادله مع البرازيل.


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