اليمن: سلاح الجو المسير يستهدف تجمعات لـ "تحالف العدوان" في الساحل الغربي

جهينة نيوز:

نفذ سلاح الجو التابع للجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة ، عدد من الغارات الجوية على تجمعات تحالف العدوان في الساحل الغربي.

وأكد مصدر عسكري أن الطائرات المسيرة شنت عدد من الغارات على تجمعات تحالف العدوان في جبهة الساحل الغربي، مؤكدا أن الغارات تسببت بمقتل وجرح اعداد كبيرة .

المصدر أضاف أن هذا الإنجاز بعد يوم واحد من تنفيذ سلاح الجو مسيرة عملية استهداف لتجمعات تحالف العدوان في الساحل الغربي أدت لمقتل وجرح عدد من القيادات وتدمير رتل من المدرعات والآليات، كما أدت العملية إلى حدوث حالة من الهلع في صفوف تحالف العدوان.

المصدر: الاعلام الحربي