الدفاع الروسية.. لجنة التحقيق في مزاعم استخدام الكيماوي تتجاهل القواعد الرسمية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن معلومات لجنة التحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سورية تتجاهل القواعد الرسمية وتعتمد على ما تقدمه ماتسمى منظمة "الخوذ البيضاء" المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية.

وأكد قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، في القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كيريلوف، في مؤتمر صحفي مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين اليوم الجمعة، أن: "التحقيق في حوادث الأسلحة الكيميائية المزعومة، في خان شيخون (4 نيسان/أبريل 2017)، وفي سراقب (04 شباط/فبراير 2018)، وفي اللطامنة (24،25،20 آذار/مارس 2017)، وصياغة استنتاجات بشأنها دون زيارات ميدانية، يشهد، على الأقل، على نهج غير مهني".

ولفت الى أن "التحقيقات الروسية بشأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في دوما أثبتت أنه كان مفبركا..الجانب الروسي أحضر شهودا إلى لاهاي أثبتوا فبركة الهجوم"، منوها إلى أنه بعد الفحص الطبي لم يتم اكتشاف آثار مواد سامة في أجساد المتعرضين للهجمات الكيميائية المزعومة.