الخطوط اليابانية توقف طيارا عن العمل بسبب "سيلفي"

جهينة نيوز:

أوقفت خطوط الطيران الجوية اليابانية أحد طياريها عن العمل بسبب التقاطه صورة سيلفي مع إحدى المضيفات داخل قمرة القيادة.

وذكرت صحيفة "نيويورك دايلي نيوز" ان الصورة التقطت على متن الرحلة المتجهة من شمال اليابان إلى أوساكا، حيث استدعى الطيار المضيفة لالتقاط صورة لهما بهاتفه ، بينما كان مساعده في الحمام، ما يعني انه ترك الطائرة من دون اي مراقبة، الامر الذي كان من الممكن ان يعرضها للهلاك على غرار الطائرة الألمانية "جيرمان وينغز".

وقالت خطوط الطيران اليابانية إن الموظف الذي لم تكشف عن هويته انتهك القوانين المتبعة التي تقضي بضرورة إبقاء الطيارين يقظين داخل قمرة القيادة.