تركيا.. محكمة تأمر بمواصلة احتجاز مدير منظمة العفو الدولية في البلاد

جهينة نيوز:

أمرت محكمة في اسطنبول بمواصلة احتجاز مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، والمسجون منذ أكثر من عام بتهمة الانتماء الى "منظمة ارهابية"، وذلك على الرغم من احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتم توقيف تانير كيليتش منذ حزيران 2017 في إزمير (غرب). وهو متهم بكونه مرتبط بالداعية التركي المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بإثارة المحاولة الانقلابية في العام 2016، وهو اتهام ينفيه غولن.

وقالت منظمة العفو في تركيا في بيان، إن "المحكمة قرّرت مواصلة احتجاز زميلنا تانير كيليتش المسجون ظلماً منذ أكثر من سنة". وأضافت: "كل شيء يدل على أنه بريء... هذا الظلم غير مقبول".

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في السابع من تشرين الثاني. ويأتي قرار المحكمة قبل 3 ايام من انتخابات تشريعية ورئاسية في تركيا يسعى عبرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى ضمان ولاية جديدة بسلطات معززة.