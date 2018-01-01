ترامب: بيونغ يانغ دمرت "4 مواقع للتجارب" البالستية

الجمعة, 22 حزيران 2018 الساعة 11:31 | سياسة, عالمي

ترامب: بيونغ يانغ دمرت

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية دمرت "4 مواقع للتجارب" البالستية، وذلك في وقت كان العديد من المحللين أبدوا شكوكا حيال نتائج القمة التاريخية التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته إنّ "علاقتنا جيدة جدا. لقد توقفوا عن إرسال الصواريخ، بما فيها الصواريخ البالتسية"، في إشارة إلى كوريا الشمالية.

وأضاف "لقد دمروا أحد مواقع تجاربهم الكبيرة. في الواقع، إن 4 مواقع تجارب كبيرة" قد تم بالفعل تدميرها.

وتابع ترامب ان الامر يتعلق بـ"نزع السلاح النووي بشكل كامل، وقد بدأ ذلك" يتحقق.


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