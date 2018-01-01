أبراج يوم الجمعة 2018/6/22 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/22: من المناصرين للأعمال الجماعية، يعتمد على استقرار الأهداف في دائرة الصداقات أو العائلة، عنده القدرة على إخراج الطاقة الموجودة عنده بتحليل مميز، مثابر، صلب، يتعاطف مع الأمور بكثير من الصدق والأمانة، حسّاس ومعبّر وشفاف وصريح، يحب الصداقات، في الأشهر القادمة تصرفات غير مستقرة، صعوبة بانجاز ما يبقى من الأشهر لبعض من الأمور التي فيها قانون لكن وللبعض تحصيل مادي للبعض وحياة اجتماعية لطيفة للبعض، وللبعض يوجد تنقلات وأسفار، احتمال أن تتعرض لوعود واهية وتقع بالأخطاء ومتاعب عائلية والتسرع، بالعموم يوجد تواصل وصداقات وتسهيلات في كل الميادين، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تعاني من تعب وقد تميل للانفعال والتسرع ربما بسبب عرقلة أو مواعيد، لا تسبب لنفسك أزمة من معاكسة شخص أو ظرف طارئ على صعيد شراكة، مساءً وغداً الوضع أفضل وتتكيف مع الظروف، جرّب أن تصحح الأخطاء في اليومين القادمين ولا تترد في أن تتراجع عن قرار بسبب حزن أو كآبة لأن الأيام القادمة سوف ترتاح لسير الأمور نسبياً لكن اليوم سوف تنتبه كثيراً على صحتك، يمكن لديك وضع صحي أو مالي أو استحقاقات تظهر لك مولود الحمل.

الثور: ما زلت مشغول وقادر على التحرك بعدة اتجاهات لكن انتبه من تشتت أفكار وطاقة وبكّر لعملك وكن دقيق بكل الواجبات لو شعرت بضغط الروتين، أنت تحتاج لمساعدة الأصدقاء أو المقربين، ومن المساء وغداً احتمال أن تركز على الشراكة وتكون طباعك متقلبة وصعبة، عليك أن تنتبه من مشاكل قانونية زوجية، لا تعرض شراكتك للمخاطر سواء شراكة عمل أو عاطفة، جرّب أن لا تأخذ وتعطي، ودع عقلك يستريح مولود الثور.

الجوزاء: نهار جيد ومعنويات عالية، وتطمئن وتحقق هدف تعويض، اليوم محظوظ لا يجوز إضاعتك، كن جريء على كل الأصعدة لأن مساءً سوف تكون جاهز ليومين مرهقين، يمكن أن تشعر بالتراجع المعنوي الصحي، إذاً لا تخاطر، حاول تطلب في الأيام القادمة تعاون محيطك ولا تقصر بأدائك، كن لطيف ووظف كل طاقاتك بما تفعله وانظر لعملك نظرة حب وقناعة، سوف يكون لديك الكثير من العمل مساءً وغداً مولود الجوزاء.

السرطان: يوجد تجديد في نهارك وهدف، ما زلت تعاني من ضائقة على صعيد عائلي أو شخصي، جرّب كيف تقدم عون بأقصى طاقات لخدمة العائلة حتى تدخل البهجة في نفس كل فرد من عائلتك، مساءً بانتقال القمر لبرج العقرب سوف يكون وضعك أفضل وتسيطر على الأوضاع وتشعر بتحسن وتحقق أشياء ترغبها وتبحث عن مصدر مالي وطرق لتمويل خاص، وبالطبع سوف يلعب الحظ دور مساءً وغداً لكن تسرع يؤدي للفشل، مساءً صوتك مسموع مولود السرطان.

الأسد: بمطلق الأحوال نهارك متعلق بالعلاقات الداعمة ومصالح شخصية عن طريق آخرين، عندك همّة كبيرة ودقة في العمل لكن تجاوب قليل من الآخرين يدعك في حيرة، المساء تدخل بفترة متعبة لكن براءتك تقدر أن تحولها لنزاع وعدائية من قبل البعض على صعيد عائلي أو شخصي، لكن الايجابي والمثمر هو إذا شعرت في بعض التوتر اتجاه مسألة عائلية أو منزلية فكن منتبه قدر الامكان وانتبه على صحتك لأن المساء عندك شيء يتعلق بالعائلة مولود الأسد.

العذراء: نهارك يحمل لك فرصة مالية أو تبحث على فكرة أو على طريقة لتجد واسطتها تأمين مادي أو تناقش موضوع مال، لا يخلو نهارك من مصاريف طارئة وتوظيف مال لكن المساء وغداً بانتقال القمر سوف تكون فترتك ناشطة وتناقش مواضيع مهمة وتكثر مواعيدك ولقاءاتك وتلتقي مع الأخوة حتى تناقش مسائل هامة، الفترة القادمة عندك مقابلة سوف تكون ناجحة ودراسة ناجحة مولود العذراء.

الميزان: القمر في برجك وله تأثير كبير على شخصيتك، ونهارك ما زال مناسب لتوصل لتفاهم وتناغم بين طموحاتك الادارية وأحلام روحية وداخلية، نهار مساعدات واحتضان الآخرين،والمساء وغداً تهتم لمسألة مالية ويكون في انفراج مالي أو معنوي، ينتقل القمر من برجك إلى برج العقرب معنى هذا على مختلف الأصعدة ولا سيما الأمور المالية هي التي تتوضح في بعض الأمور التي ممكن أن تكون هدايا ومكاسب وأشياء ضائعة تعثر عليها، الحظ لن يتخلى عنك مساءً مولود الميزان.

العقرب:حاول أن تستريح ما زال نهارك مخيب للآمال وتتأخر معاملات تخصك وتستاء من التباس أو ضياع وتميل للعزلة، لكن اعتبر الأيام القادمة جميلة وبانتقال القمر من الميزان لبرجك مساءً سوف تكون فترة رائعة ومميزة وتكتشف بعض الأمور الغامضة التي كانت غافلة عنك، إذاً حضّر نفسك لتقلب صفحات جديدة وتدفع بمصالحك وأعصابك ترتاح مساءً مولود العقرب.

القوس: فترة جيدة في نهار تتمتع بجاذبية وتتحرك وتحقق مرادك، ويلتف الأصدقاء حولك، استفيد في بحر النهار حتى تقطف ثمار جهودك، مساءً وغداً احتمال تعاني من سوء تفاهم أو صعوبة في التواصل، يمكن أن تكون أجوائك ضاغطة، سوف تحتاج لبرمجة ترتيب ومن اللازم أن تساير ويمكن أيضاً أن تسمع همس وأخبار ومفاجئات مربكة ولا عليك سوى الهدوء والصبر وعدم الانتقاد وإغلاق الفم هذا يساعدك مساءً مولود القوس.

الجدي: نهار متعب على صعيد العمل، احتمال وجود بعض التناقضات والتباس، حاول أن تترك الأمور وتتطور وأن تكون متعاون، جرّب أن تتفهم الآخرين وحافظ على صورة جيدة يمكن عمل مع غرباء أو ضغط عليك أو مسؤوليات، ومن المساء وغداً يومين جميلين و تعرف كيف تنوع بمجالات الصداقات والمفاوضات والدعوات والحفلات وتجذب الأصدقاء لك بطريقة أو باخرى مولود الجدي.

الدلو: ما زال نهارك ديناميكي وتوسيع للآفاق عن طريق سفر أو اتصالات لأماكن بعيدة ودعم وتستمد قوتك من العقل رغم فيض العاطفة عندك بانتقال القمر لبرج العقرب، تدخل بأجواء تركيز على العمل، احتمال تكلف بمهمة أو مسؤولية أو تتحمس لتقوم في عمل للآخرين، سوف تنضبط قليلاً بهدوء والتزام في العمل لتحافظ على مكانتك العملية وتحقق نجومية، يعني في النهار توسيع وسفر واستقبال زوار وتوديع، والمساء غرباء وعمل لك مولود الدلو.

الحوت: ما زلت تعيد الأمور عما كانت عليه رغم أنك تلطف الأجواء وتقوم ببعض التغييرات، لكن مطلوب القليل من التضحية والتنازلات حتى تفاوض بليونة على صعيد أمور مالية مشتركة من تعويض واستحقاقات، والمساء وغداً سوف تكون أجواء أفضل وحظوظ قوية لا تقف مكتوف الأيدي لأن عزيمتك سوف تكون قوية وتسمع خبر يفرجك ويفرحك حتى تستفيد من الفرص على أمور تخص السفر بأوراق أو معاملات مولود الحوت.