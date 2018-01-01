شهداء وجرحى بمجزرة جديدة للتحالف الدولي في ريف دير الزور

الخميس, 21 حزيران 2018 الساعة 23:01 | شؤون محلية, أخبار محلية

شهداء وجرحى بمجزرة جديدة للتحالف الدولي في ريف دير الزور

جهينة نيوز

افادت وكالة سانا بأن طائرات “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة غارات على منازل المواطنين في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية.

وقالت الوكالة، أن مصادر أهلية في القرية الواقعة شمال مدينة البوكمال اكدت أن “قصف طائرات التحالف الدولي استهدف أماكن داخل البلدة منها مجمع الرافع السطام ومفرق السور وبستان سعيد الثابت الهزاع ومنطقة الحصية وتسبب باستشهاد 8 مدنيين على الأقل وجرح آخرين بينهم إصابات حرجة ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للزيادة”.

ولفتت المصادر إلى أن العدوان أوقع دمارا كبيرا في المنازل والبنى التحتية مبينة أن العديد من العائلات تركت منازلها في القرية هربا من القصف العنيف لطائرات التحالف الذي كثف اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة على التجمعات السكانية للضغط على الأهالي في ريفي دير الزور والحسكة للانضمام إلى مجموعات قسد المدعومة من الولايات المتحدة.


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