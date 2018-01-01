ترامب.. قد التقي بوتين في تموز القادم

الخميس, 21 حزيران 2018 الساعة 22:43 | سياسة, عالمي

ترامب.. قد التقي بوتين في تموز القادم

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ينظر في إمكانية لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تموز القادم، وفقا لما اوردته وكالة سبوتنيك.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس الأمريكي قوله: "أنظر في إمكانية اللقاء مع بوتين في يوليو".

وقال ممثل مجلس الأمن القومي، غاريت ماركيس، الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيزور موسكو في أواخر حزيران الجاري، ويناقش تنظيم القمة الأمريكية الروسية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، لقناة "فوكس نيوز" بأنه قد يلتقي قريبا مع نظيره الروسي، وذكر بعدها للصحفيين، أن المقابلة قد تكون في الصيف.


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