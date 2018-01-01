بريطانيا.. خطة لمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الإقامة من خلال "عملية مبسطة"

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، خطة لمنح الإقامة لمواطني الدول الأوروبية المقيمين في البلاد بعد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من خلال "عملية قصيرة ومبسطة".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن عملية تقديم طلبات الإقامة "ستكون قصيرة وبسيطة وصديقة للمستخدم"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأوضحت أن كل من سبق له الإقامة لمدة خمسة أعوام على الأقل في البلاد، سيكون له الحق في تقديم طلب للحصول على إقامة.

وأشارت إلى أن "الأصل في الخطة الجديدة هو قبول جميع الطلبات وليس رفضها".

ولفتت الوزارة إلى أن هناك ما يراوح بين 3.2 و3.8 ملايين شخص مؤهلون لتقديم طلبات الإقامة.

وأوضحت أن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون حزيران 2021.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة كارولين نوكيس، إن "هذه خطوة مهمة ستجعل من السهل لمواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على الإقامة التي يحتاجون إليها من أجل مواصلة عملهم وعيشهم هنا"، بحسب البيان ذاته.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد، إن الحكومة البريطانية تلتزم بوعودها تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.

لكنه لفت إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم تقم بإعداد خطط مماثلة حول كيفية دعمها للمواطنين البريطانيين بعد خروج بلادهم من الاتحاد".

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا اتخذت قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 حزيران 2016.

وفي 29 آذار 2018، بدأت البلاد رسميا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات خروج الدول الأعضاء التي تنتهي بشكل كامل عام 2019.

المصدر: الاناضول