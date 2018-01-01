بولتون سيتوجه الى موسكو لبحث امكان عقد لقاء بين ترمب وبوتين

جهينة نيوز

اعلن البيت الابيض الخميس ان جون بولتون مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب لشؤون الامن القومي، سيتوجه الاسبوع المقبل الى موسكو للاعداد للقاء محتمل بين الرئيس الاميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومثل هذا اللقاء سيثير اهتماما بسبب اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 وتم التطرق اليه خلال محادثة هاتفية نهاية آذار/مارس بين المسؤولين.

ويشارك الرئيس الاميركي في 11 و12 تموز/يوليو في قمة الحلف الاطلسي في بروكسل ثم يزور بريطانيا في 13 منه ويلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية.

وكان بوتين اعلن في مطلع حزيران/يونيو عن استعداده للقاء ترامب، موضحا ان العديد من الدول، على غرار النمسا بشكل خاص، مستعدة لاستضافة هذه القمة.

ورغم العقوبات الاوروبية على روسيا بقيت النمسا قريبة من موسكو ولم تطرد خلافا لدول اوروبية اي دبلوماسي روسي اثر تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا في آذار/مارس.

اضافة الى قضية سكريبال تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو منذ عدة اشهر شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترامب والكرملين.

وقرار ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الايراني ساهم في زيادة الخلافات بين البلدين بعد ان اكدت موسكو تمسكها به.

ويعود اللقاء الاخير بين بوتين وترامب الى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في فيتنام.

المصدر أ ف ب