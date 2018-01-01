إيران تطلق أكبر أسطول بحري إلى خليج عدن

الخميس, 21 حزيران 2018 الساعة 17:00 | سياسة, عالمي

إيران تطلق أكبر أسطول بحري إلى خليج عدن

جهينة نيوز:

أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، إرسال حاملة مروحيات ومدمرة في مهمة إلى خليج عدن ومضيق باب المندب.

وأشارت وكالة "مهر" الإيرانية إلى أن البحرية أعلنت إطلاقها أكبر أسطول بحري لإسناد منطقة غرب آسيا، وتضمن حاملة المروحيات "خارك" والمدمرة "سبلان" ضمن أسطول 54 الحربي التابع للقوات البحرية الإيرانية.

وتابعت الوكالة أن الأخصائيين والخبراء في القوات البحرية الإيرانية، تمكنوا من إطلاق الأسطول البحري، بعد أربع سنوات من الجهود المتواصلة لإعادة تأهيل حاملة مروحيات "خارك".

وأوضحت أن الحاملة "خارك" بدأت مهمتها في جولة ستشمل خليج عدن وشمال الأقيانوس الهندي ومضيق باب المندب برفقة المدمرة "سبلان".


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