السلطات السعودية تستمر في حرمان السوريين من أداء فريضة الحج

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الأوقاف أن السلطات السعودية تستمر في حرمان المواطنين السوريين للسنة السابعة على التوالي من أداء فريضة الحج.

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم أن شرط الاستطاعة لأداء ركن الحج غير محقق بسبب تسييس فريضة الحج من قبل السلطات السعودية رغم المخاطبات المتكررة من الوزارة لمنظمة التعاون الإسلامي ووزارة الحج السعودية بهذا الصدد عن طريق وزارة الخارجية السورية.

وحذرت الوزارة من أن ما تقوم به بعض المكاتب السياحية في لبنان مع بعض الأفراد ليس تسهيلا لأداء فريضة الحج وإنما هو استغلال سياسي ومادي تقوم به السلطات السعودية لركن عظيم من أركان الإسلام عبر استثماره من قبل الجهات المعادية للوطن تحت ما يسمى لجنة الحج العليا السورية مؤكدة أنه تم توضيح ذلك للمواطنين في كل التعاميم والندوات والإعلانات على شاشة التلفاز.