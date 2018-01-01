وزير الدفاع الروسي يعمل «مرشد سياحي»

جهينة نيوز:

شارك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الخميس في مسابقة سياحية كانت مدينة سيفاستوبول المطلة على البحر الأسود قد أطلقتها لاختيار أفضل مرشد سياحي، في إطار مبادرة تهدف لجذب السياح.

ورافق شويغو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، الصحفيين في جولة بمتحف حربي في مدينة سيفاستوبول.

واللافت أن شويغو ارتدى خلال الجولة الزي الرسمي الخاص بالجمعية الجغرافية الروسية، وليس البزة العسكرية كما عهده العالم.

وتسعى سيفاستوبول من خلال المبادرة إلى تعريف العالم بالمعالم السياحية الجميلة في المدينة، التي عادت إلى قوام روسيا مع شبه جزيرة القرم في صيف عام 2014 بعد استفتاء شعبي أيد خلاله سكان سيفاستوبول والقرم العودة إلى حض الوطن الأم.