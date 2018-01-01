بيكهام يتوقع طرفي نهائي مونديال روسيا 2018

جهينة نيوز:

رشح النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، منتخبي بلاده والأرجنتين لبلوغ المباراة النهائية من مونديال روسيا، مشيرا إلى أنه تشجع بالفوز الذي حققه "الأسود الثلاثة" وهو لقب إنجلترا على تونس في مباراتها الأولى في العرس الكروي.

وقال بيكهام : "أعتقد أن الأرجنتين ستواجه إنجلترا في المباراة النهائية".

وأضاف: "بالطبع، أراهن على إنجلترا لإحراز اللقب وذلك لأني متحيز وشغوف تجاه بلدي".

وأوضح: "أنا سعيد جدا لأننا فزنا بالمباراة الأولى. المنتخب الإنجليزي فريق شاب جدا لا يملك الكثير من الخبرة، وما تبقى من مباريات في كأس العالم سيصبح أقوى وأقوى بوجود منتخبات جيدة كثيرة".

لكن بيكهام، الذي شارك في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم يدرك بأن الطريق ليس مفروشا بالورود لكتيبة المدرب غاريث ساوثغيت.

وتعثرت المنتخبات القوية في مطلع البطولة، فخسرت ألمانيا أمام المكسيك، وتعادلت البرازيل مع سويسرا، والأرجنتين مع أيسلندا.

واعتبر بيكهام بأن الصين تسير على الطريق الصحيح في طموحها لكي تصبح قوة عظمى في كرة القدم بقوله "في المستقبل، تملك هذه الدولة فرصا عدة لكي تصبح اسما كبيرا في عالم كرة القدم لكن ذلك يحتاج إلى الكثير من الاستثمارات والكثير من العمل"، مشيرا إلى أن الصين "تسير في الاتجاه الصحيح".

ولم تحقق إنجلترا نتائج بارزة في السنوات الأخيرة في نهائيات كأس العالم ولم تبلغ الدور ربع النهائي منذ عام 2006 عندما كان بيكهام قائدا للفريق.

كما أن آخر تتويج لها يعود إلى عام 1966 عندما استضافت البطولة بفوزها على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد.