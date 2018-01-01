إصابة مدرب إنكلترا بعد الفوز على تونس

جهينة نيوز:

قال مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، إنه سيكون عليه الحذر في احتفالاته بأهداف منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعرض لخلع في الكتف خلال الركض في يوم راحة الفريق.

وارتدى ساوثغيت حمالة كتف خلال حديثه اليومي مع لاعبي إنجلترا.

وأبلغ المدرب موقع الاتحاد الإنجليزي في الإنترنت: "ربما لن احتفل بالأهداف بطريقة رياضية في المستقبل".

وتابع: "الطبيب قال إن تسديد أي لكمة في الهواء ليس خيارا مطروحا".

ساوثغيت، الذي فاز فريقه 2-1 على تونس، الاثنين، وسيواجه بنما، الأحد القادم، في المجموعة السابعة، سيتلقي العلاج في مستشفى قريب من مقر إقامة إنجلترا وسيكون تحت رعاية طبيب المنتخب.

وقال: "نملك فريقا طبيا رائعا وكنا هناك سريعا. كان من المفترض أن يحصلوا على راحة لأن اللاعبين كانوا في راحة وتسببت في إزعاجهم".

وعلى الرغم من شعوره بألم قال ساوثغيت، إنه يفضل أن يتعرض لإصابة وأن يظل كل اللاعبين في حالة جيدة.

وقال: "من الأفضل أن أكون أنا المصاب وليس اللاعبين. شعروا بالمفاجأة خلال اجتماع الفريق وسألوا ماذا فعلت".

وأضاف: "أشعر بالضيق لأنني كنت في طريقي لتحطيم رقمي القياسي في الركض لمسافة 10 كيلومترات".