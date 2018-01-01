تحقيق اوروبي رسمي بشأن تدفق الغاز القطري

جهينة نيوز

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه شركة "قطر للبترول" داخل أوروبا.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر في بيان: "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة."

وأضاف البيان: "وستواصل اللجنة التحقيق فيما إذا كانت اتفاقيات قطر للبترول طويلة الأجل 20 أو 25 سنة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية تتضمن قيودًا إقليمية مباشرة أو غير مباشرة".

وتابع البيان على موقع المفوضية الأوروبية:" إذا ثبتت هذه الممارسات فقد يشكل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، وتضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة".

و تعتبر "قطر للبترول" أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث تسيطر على العديد من الشركات التي تنتج وتصدر الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

سبوتنيك