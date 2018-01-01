شهيدان وإصابة 3 مدنيين باعتداء الارهابيين بالقذائف الصاروخية على مدينة السويداء

جهينة نيوز

سقطت عدد من القذائف الصاروخية ظهر اليوم على الأحياء السكنية في مدينة السويداء أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة.

ووقعت أضرار مادية بعدد من منازل المواطنين أول أمس جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة بريف درعا الشرقي على الأحياء السكنية في مدينة السويداء وقريتي المجيمر ولبين بريف المحافظة الغربي.