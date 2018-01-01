بالفيديو..الفنان عبدالله الرويشد يطمئن جمهوره على وضعه الصحي

جهينة نيوز:

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن عدم مشاركة المطرب عبدالله الرويشد في الحفل الذي كان مقررًا في الدمام ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك لأسباب صحية، حيث سيقوم المطرب النجم ماجد المهندس بإحياء حفل الليلة بمفرده.

و نشر حساب شبكة "روتانا" عبر موقع "تويتر"، مقطعًا ظهر فيه سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة خلال زيارته للفنان الكويتي عبدالله الرويشد في المستشفى للإطمئنان عليه بعد الوعكة صحبة التي ألمّت به، وأدّت إلى إلغاء حفله في مدينة الدمام بالمملكة السعودية. .

وبدا الرويشد في المقطع وقد بدت عليه علامات التعب، والمرض بوضوح، إلا أنه أكد أنه بخير، وصحة جيدة.

وطلب الهندي من الفنان عبدالله الرويشد أن يُطمئن جمهوره الذي يسأل عنه، وعن صحته، عن وضعه الصحي الحالي، قائلاً:”الحمدلله على سلامتك أبوخالد، وياريت تطمئن جمهورك”.

وقال الرويشد:”إن شاء الله ما في إلا العافية، والحمدلله على كل حال، مشكورين على السؤال، ولكل من سأل مشكورين”.

فيما كشف نجل الفنان عبدالله الرويشد الملحن خالد الرويشد عن آخر التطورات الصحية في حالة والده مؤكدًا أنه بخير.

وقال خالد الرويشد إن الوالد حاليًا بخير بعد أن تعرض لارتفاع السكر، نتيجة الإرهاق الشديد الذي تعرض له، من كثرة البروفات التي قام بها من مساء أمس، حتى الفجر، ما استلزم نقله إلى المستشفى، حيث وضعه الأطباء تحت الملاحظة حتى يستقر السكر عند معدله الطبيعي.